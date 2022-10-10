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Происшествия
10 октября 2022  15:20
Полина Шевчук

В яму возле театра Камала упала девушка, прокуратура начала проверку

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В яму возле театра Камала упала девушка, прокуратура начала проверку
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку по факту просадки грунта у театра им. Камала, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

В результате провала грунта в яму упала 22-летняя девушка. Пострадавшую доставили в трампункт. Медики диагностировали у нее ушибы ног.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

«Представитель надзорного ведомства оперативно выехал на место происшествия. Прокуратура даст оценку работе муниципалитета в сфере ЖКХ и при наличии оснований примет меры реагирования», – пояснил Руслан Галиев.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани просел асфальт. На месте работают сотрудники Водоканала.

#Прокуратура РТ
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