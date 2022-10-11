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Строительство
11 октября 2022  15:15
Александр Хевронин

Исполком Казани: «Водоканал» готовится к аварийным работам в провале у театра Камала

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Сотрудники «Водоканала» готовятся к проведению аварийных работ в провале, который вчера образовался недалеко от театра Камала. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев.

«„Водоканал“ готовится к аварийным работам, после чего будет вскрыто место провала и рабочие будут выяснять, насколько серьезные повреждения коллектора. После этих действий будут окончательно определены сроки работы», — сказал Куляжев.

Он отметил, что провал рядом с театром образовался из-за коллектора, и добавил, что назвать точное время на устранение проблемы пока не получается.

Ранее сообщалось, что в яму возле театра Камала упала девушка.

#театр камала #провал #исполком казани
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