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Ру Тат
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11 мая 2021  10:58
Екатерина Андреева

Мэрия Казани: Информация об инцидентах в школах №2 и 110 — фейк

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Мэрия Казани опровергла информацию об инцидентах в школах №2 и 110. 

«Информация в соцсетях о инциденте в школах №2 Московского района и №110 Советского района — фейк», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Просим не доверять непроверенным данным!» — подчеркнули в мэрии.

В пресс-службе также добавили, что входы в учебные заведения Казани ограничены в целях безопасности, дано соответствующее распоряжение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно неофициальным данным, во время стрельбы в школе погибли дети. На место событий прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.

стрельба в школе ЧП в казанской школе
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