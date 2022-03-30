Мэрия Челнов устроила очередную внеплановую проверку общественного транспорта

В Набережных Челнах продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения ими графика работы. Накануне вечером сотрудники мэрии во главе с начальником отдела транспорта и связи Максимом Парамоновым смогли убедиться, что автобусы и трамваи ходят исправно в вечернее время.

«Снова проверили работу транспорта в вечернее время, приехали на остановку „Электротехников“ и убедились, что транспорт в 9 часу вечера курсирует. Еще раз напомним, что для удобства можно воспользоваться Яндекс.Картами», — написала в Telegram-канале пресс-секретарь мэрии Автограда Римма Мухаметзянова.

Причиной проверок стали многочисленные обращения граждан о неисправной работе транспорта в вечернее время.

Впервые исполком Челнов вышел на проверку 16 марта. В фокусе внимания проверяющих — первого заместителя руководителя исполкома Ильи Зуева и перевозчика Николая Тятюшкина — оказались маршруты №22 и 26. Нарушений проверяющие не выявили. Представители власти также предложили горожанам присоединиться к проверкам.

После этого на аппаратном совещании мэр Челнов Наиль Магдеев поручил продолжать подобные проверки работы общественного транспорта.