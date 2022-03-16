Исполком Челнов вышел на внеплановую проверку городских автобусов

Сегодня с утра первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев и перевозчик Николай Тятюшкин провели внеплановую проверку общественного транспорта Набережных Челнов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник пресс-службы мэрии Римма Мухаметзянова.

В фокусе внимания проверяющих оказались маршруты №22 и №26.

«Цель — проверить, как соблюдается интервал движения в утренние часы. Действительно ли, как обращаются горожане, „не дождешься автобусов“. Мы встали в 7.00 на остановке у ТЦ „Палитра“, видели по одному автобусу №22 и №26 большой вместимости. Прошло девять минут. Посмотрим, как дальше будет», — прокомментировал Зуев.

Итогом проверки стал вывод, что в утренний час пик усиление данных маршрутов пока не требуется. При увеличении пассажиропотока вопрос будет разрешаться. Жители Челнов также попросили проверить маршрут №27.

«27-й маршрут тоже нужно проверить. Там вообще ужас с утра. Во время каникул или во время отпуска КАМАЗа более-менее можно ездить», — написала горожанка по имени Флера.