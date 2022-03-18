Исполком Челнов предложил горожанам принять участие в проверках автобусов

На этой неделе в Набережных Челнах стартовали проверки городского транспорта на предмет соблюдения ими графика работы. Результатами на пресс-конференции в мэрии Челнов поделился первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Спикер сообщил, что рейды продолжатся на следующей неделе. При этом представители исполкома готовы проводить их совместно с горожанами, недовольными качеством обслуживания на определенных маршрутах.

«Работа по проверкам полезная, видим положительнее результаты, несмотря на то, что есть определенные высказывания горожан на тему того, что все это „показуха“ и автобусов нет, но вы показываете, что на самом деле они есть. Все желающие могут принять участие в вечернем выезде вместе с нами, оставляйте свой контакт, мы вас пригласим и готовы поехать на тот маршрут, который вы предложите», — отметил спикер.

Зуев отметил, что первые две проверки прошли на проспектах Чулман и Московском — по просьбам челнинцев.

На проспекте Чулман сотрудники исполкома наблюдали редких пассажиров, интервал транспорта составлял 20-30 минут. Редкие пассажиры, с которыми удалось поговорить ревизорам, ожидали вахтовые автобусы. Как выяснилось, челнинцы в этой части города практически не пользуются приложением «Яндекс Карты», где отражается продвижение автобусов № 42, 43, на которые больше всего поступает жалоб.

На Московском проспекте было больше пассажиров — около 7-8 человек, однако большинство из них ждали трамвай. В общении с ревизорами челнинцы сообщили, что, воспользовавшись приложением «Яндекс Карты», они вышли прямо к подходу вагонов.

Будущие проверки будут организованы по запросам челнинцев.