Мерабова заявила, что Пугачева окружила себя не друзьями, а свитой

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева окружила себя не друзьями, а свитой, что сказалось на ее способностях воспринимать действительность. Такое мнение высказала певица и телеведущая Мариам Мерабова в интервью публицисту Михаилу Шахназарову, пишет издание «Абзац».

«Когда тебя не друзья окружают, а свита... ты становишься глухим, слепым. А она прекрасная актриса, она вошла в роль. И уже верит в то, что она несет», – поделилась своим пониманием ситуации Мерабова.

На взгляд телеведущей, Пугачева верит в то, что говорит, хотя, по ее мнению, ее высказывания и не соответствуют реальности.

Алла Пугачева весной 2022 года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина*, объявили иноагентом. Позднее она попросила Министерство юстиции признать ее иностранным агентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России. С тех пор артистка несколько раз на время возвращалась в РФ.

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

.