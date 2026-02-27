Милонов о Пугачевой: Для большинства людей в России она умерла как явление

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виталий Милонов

Фото: er.ru

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью изданию News.ru прокомментировал слухи о возвращении певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Россию.

«Пугачева, конечно, не певица. Она – явление поздней советской культуры, крабовидная туманность, кочующая из эпохи Леонида Ильича Брежнева в наше время. Со сложными связями внутри этой туманности», – со свойственным ему эпатажем заявил парламентарий.

«Я видел, как она (Пугачева – прим. Т-и) долго держалась и ничего не говорила. Ей было то ли страшно, то ли стыдно. Но сорвалась. <...> То, что для большинства людей в России она умерла как явление, это точно», – выразил уверенность депутат.

При этом Милонов подчеркнул, что не выгонял артистку и поэтому не будет принимать ее назад, а его прощение певице не нужно (хоть он и не собирается ее прощать).

Депутат признал талант Пугачевой, но вместе с тем сказал, что, на его взгляд, «всё, что в Советском Союзе сделано, принадлежит народу, проживавшему на территории СССР». «Она песни исполняла и за это получала сполна оклад», – уточнил он свою позицию.

Алла Пугачева весной 2022 года уехала в Израиль после того, как ее супруга, шоумена Максима Галкина*, объявили иноагентом. Позднее она попросила Министерство юстиции признать ее иностранным агентом вслед за мужем, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России. С тех пор артистка несколько раз на время возвращалась в РФ.

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.