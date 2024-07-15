Мэр Зеленодольска отвез 20 тонн шефской помощи в зону СВО

В зону СВО отправилась делегация Зеленодольского района под руководством главы муниципалитета Михаила Афанасьева. Представители власти побывали в ЛНР и ДНР, встретились с военнослужащими и передали им гуманитарную помощь.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, за 2 дня они посетили Луганск, Лисичанск, Волноваху, где расположен 430 мотострелковый полк, а также Макеевку, где дислоцируется батальон «Донецк».

Представители власти встретились с бойцами, передали гуманитарную поддержку, в частности электрогенераторы, тактическое обмундирование, маскировочные сети и бытовые принадлежности.

В это же время в Макеевке с гуманитарной миссией находились волонтеры из Зеленодольского района. Во время встречи они наметили перечень необходимых товаров для формирования последующих гумконвоев.

Также в Лисичанск прибыла фура из Зеленодольска. Михаил Афанасьев совместно с зампремьер-министра РТ Фанилем Аглиуллиным передал подшефному городу Татарстана строительные материалы, электрооборудование, холодильные лари и другие товары, произведенные в Зеленодольске.

В формировании гуманитарного груза приняли участие коллективы предприятий и организаций Зеленодольского района, общий объем доставленной гумподдержки составил порядка 30 наименований весом более 20 тонн.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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