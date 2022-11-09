Мэр Снигиревки заявил о провале наступления украинских войск на город

Наступление украинских войск на город Снигиревку под Херсоном не достигло успеха. Об этом заявил глава администрации Юрий Барбашов, сам в городе не присутствующий, со ссылкой на оставшихся там местных жителей, передает РИА Новости.

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — поделился своим пониманием обстановки на фронте находящийся в тылу чиновник.

Кроме того, Барбашов со ссылкой на людей, которым удалось связываться со своими родственниками из Снигиревки, уточнил, что на момент этих разговоров в городе не было украинских военных.

При этом глава Снигиревки подтвердил, что на опубликованном некоторыми Telegram-каналами фотографии подорванного моста действительно может быть запечатлен мост через реку Ингулец.

Стоит отметить, что подрыв мостов обычно производится при подготовке к отступлению. О наступлении Вооруженных сил Украины в районе Снигиревки стало известно накануне. Сегодня вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона за Днепр.