Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не будут рады в столице Франции

Мэр Парижа Анн Идальго

Фото: paris.fr

Атлетам из России и Беларуси не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году примет Париж. Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго во время четвертого с начала широкомасштабных военных действий визита в Киев.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже. А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», — приводит слова Идальго Agence France-Presse (видео ее выступления опубликовал YouTube-канал United News).

В Киеве мэр Парижа посетила центр, где тренируются украинские атлеты, и пообщалась с ними. Она заверила президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцаита, что в столице Франции украинских спортсменов встретят «как героев», пишет газета Le Monde.

Ранее Межднародный Олимпийский комитет сообщил, что выступить на Играх в Париже в качестве нейтральных атлетов смогут максимум 54 россиянина и 28 белорусов. Пока квалификацию прошли 12 спортсменов из России и семь — из Беларуси.

МОК при этом запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года. Позднее на этих же площадках состоятся XVII летние Паралимпийские игры (с 28 августа по 8 сентября).

После состоявшихся в Казани «Игр будущего» министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал о переговорах по участию задействованных в Олимпиаде сборных в Играх стран БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана с 11 по 24 июня.