Чернышенко об участии в Олимпиаде: Если есть возможность, наверное, надо ехать

Дмитрий Чернышенко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если у российских спортсменов есть возможность принять участие в предстоящих летних Олимпийских играх в Париже, то, наверное, надо ехать. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

При этом чиновник критически отозвался о последних действиях Международного Олимпийского комитета. «Я уже не знаю, как это охарактеризовать приличными словами: они не знают, что придумать. Что будет следующее, уже непонятно. Пытаются всячески сделать условия, неприемлемые для наших спортсменов <...>», — сказал он.

Соответственно, по мнению Чернышенко, «международная система управления спортом больна и ангажирована», а также «работает в угоду политического интереса ограниченного круга стран».

Ранее МОК сообщил, что выступить на Играх в Париже в качестве нейтральных атлетов смогут максимум 54 россиянина и 28 белорусов. Пока квалификацию прошли 12 спортсменов из России и семь — из Беларуси. До этого вице-президент МОК Джон Коутс предположил, что участие в Олимпиаде примут 40 представителей РФ.

Международный Олимпийский комитет при этом запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.

После состоявшихся в Казани «Игр будущего» министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал о переговорах по участию задействованных в Олимпиаде сборных в Играх стран БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана с 11 по 24 июня.