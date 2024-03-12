Министр спорта РТ: На Игры БРИКС в Казань могут приехать участники Олимпиады в Париже

Игры БРИКС в Казани пройдут за месяц до начала летних Олимпийских игр в Париже, поэтому сейчас ведутся переговоры о возможности визита в столицу Татарстана сборных и команд, принимающих участие в Олимпиаде. Об этом после пресс-конференции по итогам «Игр будущего» в Москве сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Это будет некое предварительное соревнование перед Олимпийскими играми. Мы надеемся, что в Россию, в Татарстан к нам летом приедут лучшие спортсмены из многих стран мира. Мы готовимся очень активно. Наработки и опыт у нас есть. Команды сформированы. Каких-то глобальных проблем не видим. Главное, чтобы была у нас хорошая география», — рассказал он.

Министр обратил внимание, что в Играх БРИКС, которые пройдут в столице РТ с 11 по 24 июня, планируют принять участие примерно 70 стран мира и около 5 тыс. спортсменов.

«Мы собрали программу из 30 видов спорта. Будем использовать всю имеющуюся у нас <...> инфраструктуру, которая сегодня является одной из самых передовых в нашей стране для летних видов спорта. Почти все объекты будут задействованы», — подчеркнул Леонов.

О том, чем запомнился первый в мире мультиспортивный чемпионат в Казани, читайте в материале «Россия открыла двери и сказала миру welcome»: как в Москве подвели итоги «Игр будущего».