Мэр Парижа об открытии Олимпиады: Люди говорили мне, как все «по-французски» прошло

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в столице Франции.

По ее словам, она испытывает от церемонии кучу эмоций, что до сих пор ей трудно прийти в себя, пишет РИА Новости.

«Гений заключался в том, чтобы придать много сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт», — говорит градоначальник, подчеркнув, что речь идет как о жителях Парижа, так и о людях из других городов и стран.

Спикер подчеркнула, что после церемонии люди делились с ней своими ощущениями, говорили о том, как все великолепно и «по-французски» прошло.

«Эта церемония сказала о нас все», — резюмировала Идальго.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже 26 июля. Многих возмутила сцена с пародией на Тайную вечерию с участием трансвеститов. Также был поднят перевернутый флаг МОК, а южнокорейцев представили как команду КНДР.

Причем в России у многих политиков остались самые неоднозначные впечатления от церемонии. Так, министр спорта Татарстана Владимир Леонов сказал, что организаторы «перегнули палку», а пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков порадовался тому, что россияне «этого не видели».

Олимпийские игры продлятся в Париже по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут там выступать, но только в нейтральном статусе и с условием, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. При этом Оргкомитет Олимпиады недавно отозвал аккредитацию у четырех журналистов из России.