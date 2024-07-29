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Леонов об открытии Олимпиады в Париже: Они перегнули, это было слишком
Церемония открытия Олимпиады в Париже оставила неоднозначное впечатление. Организаторы очень сильно перегнули палку при составлении сценария. Таким мнением с «Татар-информом» поделился министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«По поводу церемонии открытия много диспутов и споров. На мой взгляд, они перегнули, все-таки это было слишком», — заявил собеседник.
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже 26 июля. Многих возмутила сцена с пародией на Тайную вечерию с участием трансвеститов. Также был поднят перевернутый флаг МОК, а южнокорейцев представили как команду КНДР.
Олимпийские игры продлятся в Париже по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут там выступать, но только в нейтральном статусе и с условием, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Интересно, что на церемонии открытия игр были ряд моментов, которые вызвали недоумение. Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, порадовался тому, что россияне «этого не видели». Также стало известно, что оргкомитет Олимпиады отозвал аккредитацию у четырех журналистов из России.
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