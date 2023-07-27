Мэр Нижнекамска снял на видео ремонт пострадавшей от взрыва пятиэтажки

В пострадавшем от взрыва бытового газа доме на улице Вахитова, 11 в Нижнекамске начались ремонтные работы. Видеозапись с места проведения работ опубликовал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Сегодня кипит работа по бетонированию подвального помещения, для укрепления фундамента и недопущения дальнейших разрушений», – указал он.

В настоящее время залито более 30 кубометров бетона. Всего же, по предварительным прогнозам, потребуется 90 кубометров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате взрыва бытового газа полностью пострадал 8-й подъезд дома на Вахитова, 11. Срок работ — до 1,5 месяцев, жителям на это время власти предоставят временное жилье. Кроме того, пострадал 7-й подъезд, несколько квартир имеют повреждения несущих конструкций.