Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сломал ногу

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин сломал ногу во время игры в футбол со своими коллегами. При этом градоначальник не сразу понял, что получил серьезную травму. Только на следующий день выяснилось, что у него перелом, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Сейчас Муллин передвигается на костылях, но с радостью вспоминает ту победу, которую в итоге одержала его команда.

Несмотря на травму, мэр не бросил спорт и продолжает ежедневно ходить в спортзал. Отмечается, что он делает нагрузку на верхнюю часть тела. «Занимается всем, чем можно заниматься со сломанной ногой», — рассказала начальник пресс-службы Яна Енькова.

К ситуации глава района относится с юмором. «Говорит, что это хорошая тренировка на руки, так как, как оказалось, ходить на костылях не так-то просто», — поделилась Енькова.

Напомним, 2023 год Рамиль Муллин объявил Годом здоровья и ЗОЖ. Он отметил, что у людей пока слабая мотивация необходимости ведения здорового образа жизни и предложил каждому начать с себя.

Сломанная нога в носке

«С начала года я запустил челлендж — 365 часов в спорте, призываю всех присоединиться», — сказал градоначальник. Его инициативу поддержали разные управления, организации, рабочие коллективы, обычные горожане.