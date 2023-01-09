Челлендж от главы Нижнекамска: «У нас пока слабая мотивация вести здоровый образ жизни»

В наступившем году в Нижнекамске начнется строительство и реконструкция крупных объектов спорта, культуры, образования. Необходимость вести здоровый образ жизни и пересмотреть отношение к наставникам обсудили власти города химиков на утренней планерке.

В Нижнекамске состоялся первый в наступившем году деловой понедельник

Фото: e-nkama.ru

«Мы должны менять отношение к своему здоровью»

Наступивший 2023 год в Нижнекамске объявлен Годом здоровья и здорового образа жизни. Такое решение на деловом понедельнике озвучил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«У нас пока слабая мотивация необходимости вести здоровый образ жизни, — отметил глава района. — Предлагаю каждому начать с себя. С начала года я запустил челлендж — 365 часов в спорте, призываю всех присоединиться. Предлагаю побольше ходить пешком, посещать спортивные объекты и показывать пример другим. В рамках Года здоровья в Нижнекамске мы выработаем программу, которая должна стать основой для создания традиций организации досуга, профилактики вредных привычек. Мы должны менять отношение к своему здоровью, развивать в себе здоровый дух. А для этого у нас и в городе, и в районе все возможности имеются».

«С начала года я запустил челлендж — 365 часов в спорте, призываю всех присоединиться» Фото: e-nkama.ru

Глава города и района пояснил, что в рамках Года педагога и наставника в России, а также Года национальных культур и традиций в Татарстане в Нижнекамске будут проводиться образовательные и культурные мероприятия.

«Необходимо пересмотреть свое отношение к работе педагогов, к системе образования. Этот сегмент формирует будущее страны. Очень важно, чтобы мы изменили свое отношение к учителям, наставникам. От того, как мы относимся к этому вопросу, зависит наше будущее», — отметил он.

«Таких инвестиций не делают даже некоторые регионы, а тут один город»

Наступивший год будет значимым для Нижнекамска и в промышленной отрасли, жители города будут отмечать 55-летие со дня основания Нижнекамского шинного завода.

Первый блок фундамента был заложен в мае 1968 года, а в конце года уже началось строительство основного производственного корпуса. На сегодняшний день предприятие занимается производством легковых и грузовых шин, в ассортименте более 280 товарных позиций.

В этом году жители города будут отмечать 55-летие со дня основания Нижнекамского шинного завода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня компания динамично развивается, это гордость города, республики, страны. Она ведет активную деятельность во всех сферах. В шинном комплексе ведется серьезная модернизация производства, что отразится и на качестве выпускаемой продукции, и на условиях труда, и на социальной жизни города», — подчеркнул Муллин.

Глава города и района представил предварительные прогнозы по производству на 2023 год. Ожидается, что объем отгруженной продукции составит 835 млрд рублей. Для сравнения: в прошедшем году эта цифра составляла 700 млрд рублей.

«Я думаю, чуть позже мы подведем итоги, но, по нашим прогнозам, такой объем продукции – в 700 млрд рублей – прошел через Нижнекамский район», — уточнил он.

По словам Муллина, в инвестиционные проекты в этом году, по предварительным прогнозам, вложат порядка 145 млрд рублей против 130 млрд в 2022 году.

«Ни одно предприятие не свернуло свою инвестиционную деятельность из-за санкций. Таких инвестиций не делают даже некоторые регионы, а тут всего один город Нижнекамск. Это наша гордость», — подчеркнул глава города и района.

Роман Булатов доложил, что в наступившем году позитивные изменения ждут многие спортивные объекты Нижнекамска Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске начнут реконструкцию спортивных баз «Нижнекамскнефтехима», переданных на баланс города

Руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов доложил, что в наступившем году позитивные изменения ждут многие спортивные объекты Нижнекамска, в частности «Дружбу», «Алмаш» и «Факел».

«Приятной новостью под занавес ушедшего года явилась договоренность между Правительством Татарстана, администрацией Нижнекамского района и компанией СИБУР о капитальном ремонте и реконструкции объектов, передаваемых от ПАО „Нижнекамскнефтехим“ в ведение района. Технические задания согласованы, сейчас они находятся в профильных министерствах и ведомствах республики. Подходы уже согласованы», — отметил он.

Так, на базе учебно-тренировочной базы «Алмаш» планируется организовать оздоровительный лагерь и спортивную базу для детей с увеличением мест от 120 до 200 в течение всего года. Кроме того, планируется отделить зону проката лыж от зоны проживания детей, которая в дальнейшем будет соединена в единую сеть с лыжной базой на территории оздоровительного комплекса «Батыр».

Ожидается, что после реконструкции на безе «Алмаш» появится возможность проводить туристические слеты для детей и взрослых, а также организовывать профильные смены по разным направлениям спортивной подготовки.

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба» позволит полноценно наладить тренировочный процесс для детей по плаванию и по художественной гимнастике. Кроме этого, в спортивном учреждении появятся полноценные хореографические залы.

Строительство дополнительного спортзала позволит перенести тренировки и соревнования по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) из действующих зданий «Дружбы» и «Факела», а также обеспечить раздевалками футбольные команды при проведении игр чемпионата республики и первенств Нижнекамска.

Капитальный ремонт спортивного центра «Факел» позволит создать инфраструктуру для любителей спортивной и национальной борьбы, что даст возможность увеличить число занимающихся спортом в Нижнекамске. Также здесь появятся возможности увеличить число занимающихся с 25 до 90 человек.

Благодаря проведению капремонта базы и прилегающих строений планируется создать многофункциональное арт-пространство «Без границ» для работы творческих объединений, мастерских, клубов по интересам. Будут созданы условия для организации творческого досуга по разным направлениям: музыкальному, интеллектуальному, художественному, образовательному.

«Надеемся, что в этом году будет принято решение о начале проектирования поликлиник»

Кроме спортивных объектов в Нижнекамске в этом году планируют капитально отремонтировать ряд объектов образования, здравоохранения, культуры.

Один из значимых пунктов в программе — ремонт терапевтического корпуса Нижнекамской районной больницы. На первый этап уже выделено 335 млн рублей, на второй ожидается аналогичная сумма. На эти средства планируется выполнить ремонт кровли, заменить окна и двери, инженерные сети, а также обновить фасад.



«Также мы ведем активное обсуждение с Министерством здравоохранения Татарстана строительства в новой части города детской и взрослой поликлиник. Надеемся, что в этом году будет принято решение о начале проектирования поликлиник», — доложил спикер.

На ремонт гимназии № 2 в Нижнекамске будет выделено 471,5 млн рублей. Здесь планируется обновить фасад, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери, закупить мебель и оборудование.

«Данный объект — это особое образовательное учреждение, эскизные решения которого нужно прорабатывать с учетом его назначения», — отметил руководитель исполкома.

Булатов добавил, что одной из основных задач властей является формирование комфортной городской среды, что дает новый импульс развитию всей территории.

«Поэтому вместе с капитальным ремонтом гимназии № 2 принято решение о создании сквера имени Баки Урманче, который будет в едином ансамбле с территорией гимназии», — отметил он.

Также в 2023 году для развития комфортной среды планируется обустроить Школьный бульвар и сквер «Соенеч» в Камских Полянах.

«Будет разработана комплексная программа по развитию фигурного катания в Нижнекамске»

В этом году в Нижнекамске планируется строительство ледового манежа «ТАНЕКО-арена» на проспекте Мира. Инвестор — ПАО «Татнефть».

«Объект станет центром для любителей спорта — не только хоккея, но и фигурного катания. Будет разработана комплексная программа по развитию фигурного катания в Нижнекамске. На новой арене будет предусмотрено время как для тренировок, так и для массового катания горожан», — отметил спикер.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В дальнейших планах — проработка вопроса строительства плавательных бассейнов. Сейчас власти решают, какой из вариантов более предпочтителен: создание единого центра водных видов спорта или строительство бассейнов в разных частях города.

Сейчас в Нижнекамском районе открыты 661 спортивное сооружение, из которых 15 объектов являются специализированными. Это два плавательных бассейна по 25 метров, два ледовых дворца, ледовая арена, легкоатлетический манеж, футбольный манеж, футбольный стадион и семь отдельно стоящих спортивных залов.

«Это количество дает коэффициент в 57% по обеспеченности спортивными объектами на душу населения. На одной из встреч с работающей молодежью мне задали вопрос: „Когда вместо торговых центров начнете строить спортивные объекты?“ Вопрос вызвал бурные овации. И хотя наличие торговых центров в городе демонстрирует высокую предпринимательскую и потребительскую активность, стоит отметить, что по обеспеченности спортивными объектами нам есть куда стремиться», — подытожил спикер.

«На стадии утверждения находится дополнительная программа по капремонту автодорог города»

Не обошли стороной на совещании и вопрос ремонта автодорог. На эти цели в Нижнекамском районе в 2023 году выделят 1,8 млрд рублей.

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Руководитель исполкома Роман Булатов уточнил, что эта цифра предварительная, лимиты еще будут утверждаться. Уже решено, что в Нижнекамске отремонтируют участок автомобильной дороги по проспекту Мира от кольца Строителей до улицы 30 лет Победы, а также внутриквартальную дорогу у спорткомплекса «Дружба».

«Это наболевший вопрос. Надеемся, в этом году он будет решен», — отметил Булатов.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется ремонт двух дорог по проспекту Вахитова (от улицы Соболековской до кольца проспекта Химиков) и капитальный ремонт улицы Вокзальной. На эти цели выделят 480 млн рублей.

«В настоящее время на стадии утверждения находится дополнительная программа по капремонту автодорог города», — доложил спикер. По его словам, работы планируется провести на участках от кольца на проспекте Вахитова до проспекта Строителей, на участке дороги по улице Урманче от проспекта Мира до перекрестка с проспектом Химиков и на других участках.

«Предварительная сумма финансирования данной программы — 1 млрд рублей, именно в рамках данного лимита в настоящее время формируется техническое задание», — добавил Булатов.

Вместе с капитальным ремонтом дорог в 2023 году продолжится замена освещения, строительство тротуаров и велодорожек, обустройство ливневой канализации.