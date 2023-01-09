2023 год в Нижнекамске объявили Годом здоровья и ЗОЖ

Наступивший 2023 год в Нижнекамске объявлен Годом здоровья и здорового образа жизни. Такое решение на деловом понедельнике озвучил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, отметив важность формирования культуры здорового образа жизни среди населения.

«У нас пока слабая мотивация необходимости ведения здорового образа жизни, — отметил глава района. — Предлагаю каждому начать с себя. С начала года я запустил челлендж — 365 часов в спорте, призываю всех присоединиться. Предлагаю побольше ходить пешком, посещать спортивные объекты и показывать пример другим. В рамках Года здоровья в Нижнекамске мы выработаем свою программу, которая должна стать основой для создания традиций общества, организации досуга, профилактики вредных привычек. Мы должны менять свою культуру и отношение к своему здоровью, развивать в себе здоровый дух. А для этого у нас и в городе, и в муниципальном районе все возможности имеются».

Помимо этого, как отметил Рамиль Муллин, в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года педагога и наставника в России, а также Года национальных культур и традиций в республике, в Нижнекамском районе в течение года запланированы различные образовательные, культурные проекты и мероприятия.

«Необходимо пересмотреть свое отношение к работе педагогов, системе образования, этот сегмент формирует будущее страны. Очень важно, чтобы мы изменили свое отношение к учителям, наставникам. От того, как мы к этому вопросу относимся, зависит наше будущее», — отметил он.

Значимым будет год и в промышленной отрасли — в этом году исполняется 55 лет со дня основания Нижнекамского шинного завода. Первый блок фундамента был заложен в мае 1968 года, а в конце года уже началось строительство основного производственного корпуса. На сегодняшний день предприятие занимается производством автомобильных шин марок КАМА, Viatti, одобренных для первичной комплектации автомобилей ведущих отечественных и зарубежных производителей. В ассортименте более 280 товарных позиций шин.

«Сегодня компания динамично развивается, это гордость города, республики, страны. Она активно ведет свою деятельность во всех сферах. А в данный момент в шинном комплексе проводится серьезная модернизация производства, что отразится и на качестве выпускаемой продукции, и на условиях труда, и на социальной жизни города», — заключил Рамиль Муллин.