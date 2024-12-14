Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин передал бойцам СВО деньги и генератор

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин объявил акцию «Новогодние подарки героям». Глава призвал горожан присоединиться к сбору гуманитарной помощи, которую уже в 20-х числах отправят в зону спецоперации.

Нижнекамские волонтеры рассказали об активных жителях города, ведь именно они обеспечивают защитников всем необходимым: маскировочными сетями, печками, одеждой, лекарствами, продуктами, техникой, инвалидными колясками и костылями, подушками и еще целым рядом полезных вещей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Все это горожане ежедневно приносят в пункт сбора на Химиков, 72Б, а в преддверии праздников заинтересованных становится еще больше. Мэр Нижнекамска и сам не остался в стороне: накануне он передал генератор и денежные средства. На них смогут закупить содержимое комплектов, которыми снабжают бойцов.

«Сегодня мы смотрели журнал, уже 1700-й почти комплект забрали. Это помимо тех отправок, которые мы целенаправленно направляем в подшефные части. Поэтому я приглашаю каждого нижнекамца участвовать в этой акции, нам важно быть вместе. Если мы будем участвовать вместе в этих акциях, победа наступит быстрее. И быстрее вернутся наши ребята», — сказал Рамиль Муллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Среди участников новогоднего сборка оказался и коллектив детского сада №24. Сотрудников учреждения здесь давно знают в лицо, так как волонтеров они навещают минимум раз в сезоне. И всегда приходят не с пустыми руками.

«Наши дети подготовили письма солдатам, также рисунки. Участвовали разные группы — от малышей до выпускников. Также среди сотрудников провели „день стольника“ и собрали определенную сумму — 4,5 тыс. рублей», — поделилась кастелянша Роза Рахимзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Собрать 4500 рублей для солдат мы смогли всего за один день. Также по инициативе волонтеров появились акции „День пятидесятника“, „Щедрый вторник“, „Садака“ и другие. Есть в арсенале активистов и различные мастер-классы: по изготовлению сухого душа, маскировочных сетей, браслетов выживания», — отметила заместитель по АХЧ детского сада № 24 Алия Сагдатшина.

«В преддверии Нового года у нас ажиотаж. Идет население, школы, садики, организации. Очень приятно, что таким образом мы поддерживаем наших ребят. Ребят, которым очень нелегко: они сейчас находятся в окопах, у них идут боевые задачи, а мы являемся их надежным тылом», — заявила председатель СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Новогодний конвой отправится в зону спецоперации уже на следующей неделе, 21 декабря. Волонтеры просят нижнекамцев не оставаться в стороне и помогать теплыми вещами — носками, термобельем, шапками и перчатками. Сейчас для многих бойцов это необходимость номер один.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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