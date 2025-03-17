Мэр Нижнекамска: «Эту зиму прошли без серьезных аварий»

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава города Рамиль Муллин рассказал о состоянии коммунальной инфраструктуры и предстоящих работах по модернизации сетей.

В 2024 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике была запущена новая программа модернизации коммунальных сетей. В рамках программы Нижнекамск получит около 500 млн рублей на обновление теплоснабжения и водопроводных сетей.

«Несмотря на непростую ситуацию с износом сетей, мы прошли зиму без серьезных аварий, хотя отключения в ежедневном режиме все же происходили. Работа компании «Татэнерго» сегодня разительно отличается от предыдущих лет – привлекаются дополнительные ресурсы, ведется системная работа», – отметил Рамиль Муллин.

Средства будут направлены на замену магистральных тепловодов: 400 млн рублей – в Нижнекамске и 100 млн рублей – в Камских Полянах.

Кроме того, планируется выделить 300 млн рублей на обновление теплоцентров, так как существующее оборудование не соответствует современным требованиям и нуждается в капитальном ремонте.

В этом году модернизация сетей будет проходить параллельно с программой благоустройства «Наш двор». «Перед тем как приводить дворы в порядок, сначала заменим теплоснабжение и трубы горячей воды. Это позволит избежать ситуации, когда после благоустройства приходится снова проводить раскопки», – пояснил мэр.

Работы затронут 44 двора и 83 многоквартирных дома в Нижнекамске, а также объекты в населенных пунктах района.

Мэр предупредил, что модернизация сетей неизбежно приведет к масштабным раскопкам по всему городу, однако это необходимая мера для долгосрочного улучшения коммунальной инфраструктуры.

«Работы начнутся 21 апреля и будут идти в сжатые сроки, чтобы успеть заменить трубы до начала благоустройства», – заметил он.

Сейчас городские службы проводят синхронизацию всех этапов, чтобы минимизировать возможные трудности для жителей.