Мэр Нижнекамска возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в Перми

Сегодня глава Нижнекамского района Айдар Метшин возложил розы к стихийному мемориалу в память о погибших в университете Перми. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В городе создан временный мемориал, он находится возле Нижнекамского химико-технологического института. Горожане приносят сюда гвоздики и свечи. Вместе с ними возложил цветы и выразил соболезнования и Айдар Метшин.

Трагедия произошла 20 сентября в Пермском национальном исследовательском государственном университете. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 получили ранения. Сегодня в Перми объявлен траур.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возложил цветы к мемориалу в память о погибших в Перми.