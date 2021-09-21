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Ру Тат
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21 сентября 2021  17:38
Эльза Кузнецова

Мэр Нижнекамска возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в Перми

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Мэр Нижнекамска возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в Перми

Сегодня глава Нижнекамского района Айдар Метшин возложил розы к стихийному мемориалу в память о погибших в университете Перми. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В городе создан временный мемориал, он находится возле Нижнекамского химико-технологического института. Горожане приносят сюда гвоздики и свечи. Вместе с ними возложил цветы и выразил соболезнования и Айдар Метшин.

Трагедия произошла 20 сентября в Пермском национальном исследовательском государственном университете. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 получили ранения. Сегодня в Перми объявлен траур.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возложил цветы к мемориалу в память о погибших в Перми.

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
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