Семьям погибших и раненым при стрельбе в Перми выплатят от 200 тыс. до 1 млн рублей

По поручению Президента России Владимира Путина родным погибших во время инцидента в пермском университете будет оказана помощь, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Семьи всех погибших, а также лица, пострадавшие во время стрельбы, получат единовременные денежные компенсации от 200 тыс. до 1 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«То, что случилось, – это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи», – сказал Мишустин в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что все пострадавшие во время стрельбы в пермском вузе получают необходимое лечение, пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, были перевезены в Москву.

Мишустин также поставил Кабинету министров РФ задачу принять все необходимые меры для того, чтобы средства были выплачены без задержек.

20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали 18-летнего стрелка. По данным Минздрава, в ходе инцидента погибли шесть человек, 24 были ранены.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.