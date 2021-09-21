Мэр Челнов Наиль Магдеев возложил цветы к мемориалу в память о погибших в Перми

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев почтил память погибших при стрельбе в Пермском государственном университете и выразил соболезнования родителям студентов, понесшим тяжелую утрату. К градоначальнику присоединился руководящий состав исполкома. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

После возложения цветов мэр напомнил ответственным лицам о необходимости усилить контроль в учреждениях, где занимаются школьники и студенты.

Цветы также возложили главы структурных подразделений исполкома и студенты вузов Набережных Челнов.

В этом году по инициативе мэра Наиля Магдеева депутатским корпусом согласовано выделение 244 млн рублей из местного бюджета на оснащение образовательных объектов системами безопасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле мэрии в Набережных Челнах организован временный мемориал в память о погибших в Перми.