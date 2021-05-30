Мэр Нижнекамска Айдар Метшин принял участие в онлайн-голосовании на праймериз «ЕР»

Мэр Нижнекамска, глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин принял участие в онлайн-голосовании на праймериз «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Праймериз проходит с 24 по 30 мая. Основной формой его проведения стало электронное голосование на портале pg.er.ru. Участвовать в нем могли все избиратели, зарегистрированные на портале госуслуг.

Ранее такой возможностью воспользовался глава Кукморского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Димитриев, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

30 мая с 8.00 в Нижнекамском районе открылись 23 счетных участка, 13 из них расположены в городе, 10 — в районе. Избирателям выдают два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. В Нижнекамске сегодня также проходит предварительное голосование в Государственный Совет РТ по Студенческому одномандатному округу.

Сегодня отдать свой голос могут те, кто не смог сделать это в онлайн-режиме. Счетные участки будут работать до 20.00.

Работа на всех участках организована в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.