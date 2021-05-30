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Ру Тат
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30 мая 2021  10:22

Ильсур Метшин принял участие в праймериз «Единой России»

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Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в предварительном голосовании «Единой России» — градоначальник проголосовал за кандидатов в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии.

Онлайн-праймериз стартовал 24 мая. Также сегодня в Татарстане открылись 557 счетных участков для очного голосования, которые будут работать до восьми часов вечера. 

Избиратели получат два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. На участие в праймериз в Татарстане зарегистрированы 96 кандидатов. Проголосовать можно за любое количество кандидатов. Утвердить списки планируется на съезде партии 19 июня.

#Выборы 2021
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