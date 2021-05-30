Глава Кукморского района принял участие в электронном праймериз «Единой России»

Глава Кукморского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Димитриев 28 мая принял участие в праймериз партии в формате онлайн. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

Электронное предварительное голосование стартовало 24 мая. Также сегодня в Татарстане открылись 557 счетных участков для очного голосования, которые будут работать до 20.00.

Избиратели получают два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. На участие в праймериз в Татарстане зарегистрированы 96 кандидатов. Проголосовать можно за любое количество кандидатов.

19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Предварительное голосование создано для того, чтобы дать возможность неравнодушным гражданам заявить о своей позиции, поставить на повестку публичного голосования наиболее волнующие их вопросы.

Ранее сообщалось, что в онлайн-праймериз «Единой России» приняли участие 5,9 млн человек.