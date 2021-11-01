Мэр Набережных Челнов предложил «антиваксерам» проводить митинги в реанимации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил «антипрививочникам» проводить митинги в реанимации. Об этом градоначальник заявил на аппаратном совещании, комментируя ситуацию с митингом против вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«Движения какие-то там, митинг. Антиваксерами что ли называют себя? Надо им разрешить проводить митинги в реанимации. Пусть туда идут и там проводят, и людям скажут, которые там лежат под капельницей лицом вниз, что прививку не надо было делать. Оказывается, надо дальше продолжать играть в рулетку со смертью. Какие еще аргументы нужны?» — эмоционально высказался градоначальник, обращаясь к главе горздрава Александру Николаеву.

Наиль Магдеев подчеркнул, что сейчас в больницах города за жизнь пациентов борятся врачи. В качестве негативного примера он также привел Самарскую область, автомобильный город Тольятти, где в реанимациях из десяти человек умирает семь.

Магдеев поручил главному санитарному врачу Ильгизяру Бариеву объяснить жителям города перспективы эпидемиологической ситуации.

«Четко, внятно, понятно объясните людям, что будет после 9 ноября. Чтобы все знали, за неделю готовились. Если мы эту работу не проведем, то никаких послаблений в части того, что сегодня происходит, не будет. Открытым теперь текстом скажите», — поручил градоначальник.

Мэр раскритиковал отношение населения к нерабочей неделе и озвучил дальнейшие «перспективы» для тех, кто не привьется в выходные. Он подчеркнул: не будет вакцинации, ни одно предприятие города открыто не будет.

«Как будто ждут манну небесную. Вот отдохнем, некоторые съездят в Турцию, Египет без прививок. И собираются после 7 ноября выйти на работу. Никто после 7 или после 9 числа никого на работу не пустит. Ситуация сложная. Не от хорошей жизни руководством республики и оперативном штабом такие решения приняты. И эти решения будут исполняться. Пока коллектив и работники не привьются, ни о какой работе предприятий речи быть не может. Не будет вакцинации, не будет ничего, ни одно предприятие открыто не будет. Нерабочий режим будет продлеваться», — отметил Магдеев.

Ильгизар Бариев согласился с коллегой. «Совершенно верно», — подчеркнул он, отметив, что работа в области вакцинации в Набережных Челнах усилена. «Сроки поставлены, вакцина в наличии имеется», — сказал Бариев.

В Набережных Челнах имеется 211 750 доз вакцин. Первым компонентом привито 185 744 горожанина, вторым — 122 769.

В России активно проходит прививочная кампания против Covid-19. Все это направлено на то, чтобы остановить распространение инфекции. Как сообщал в конце октября федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 46,8%. Для предотвращения распространения инфекции Президент России Владимир Путин объявил режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.