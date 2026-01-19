news_header_top
Руc Тат
Общество 19 января 2026 08:54

Мэр Набережных Челнов дал поручения по предупреждению трагедий с бытовым газом

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил усилить работу по профилактике отравлений угарным газом. Поводом стали трагические случаи, зафиксированные в ряде муниципалитетов Республики Татарстан, в том числе в зимний период.

Глава города отметил, что подобные происшествия носят системный характер и требуют особого внимания со стороны всех служб, задействованных в сфере жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации газового оборудования. Речь идет об управляющих компаниях, газовых службах, организациях, отвечающих за безопасность газового хозяйства.

Наиль Магдеев напомнил, что в Набережных Челнах несколько лет назад уже происходили трагические случаи, связанные с утечкой и взрывом бытового газа, повлекшие гибель людей и разрушения в жилых домах. Тогда пострадали не только сами жильцы, но и их соседи, а городу пришлось проводить масштабные восстановительные работы.

«К сожалению, у нас такие случаи тоже имели место несколько лет назад, связанные с гибелью людей и взрывом бытового газа. Это человеческий фактор: в каждой квартире житель поступает как считает нужным, но при этом подвергает опасности не только себя, но и соседей. Тогда погиб не только сам человек, но и девушка в соседней квартире. Мы все были на месте, разбирали завалы, восстанавливали пятый этаж и весь подъезд. Уже можно сказать, что на своих ошибках нужно учиться. И, как вы видите, подобные случаи в зимний период повторяются», – подчеркнул мэр.

Особое внимание, по словам Наиля Магдеева, необходимо уделить так называемым группам риска. Информация о таких квартирах и жителях имеется у территориальных общественных самоуправлений, старших по домам и подъездам. Мэр поручил организовать выборочные проверки эксплуатации газового оборудования именно по этим адресам.

Он отметил, что массово охватить все квартиры невозможно, однако точечная профилактическая работа необходима, особенно в отношении граждан, ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем. В таких случаях риски отравления угарным газом и взрывов бытового газа существенно возрастают.

Глава города напомнил, что в осенне-зимний период подобные происшествия фиксируются не только в Татарстане, но и в других регионах России, и призвал не допустить повторения трагедий.

Отдельное поручение было адресовано руководству городских служб – организовать работу не только из кабинетов, но и на местах, с выездом в жилые дома. В профилактике должны быть задействованы участковые уполномоченные полиции и профильные структуры. По словам мэра, обсуждение этой темы уже состоялось с руководством правоохранительных органов.

Наиль Магдеев подчеркнул, что вопросы безопасности при эксплуатации газового оборудования требуют постоянного контроля и скоординированных действий всех ответственных служб.

