«Извлечь горькие уроки»: Магдеев поручил проверить все квартиры после взрыва в Челнах

Провести тотальную проверку всего газового хозяйства в Набережных Челнах, обратив особое внимание на сигналы соседей, поручил мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании 1 ноября. Подробности – в обзоре ИА «Татар-информ».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Газовики проверят челнинцев, ведущих асоциальный образ жизни

В своем выступлении Магдеев напомнил, что 25 октября в Набережных Челнах произошло трагическое событие –взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме №48/20. ЧП привело к гибели двух человек – девушки 22 лет и пенсионера, в квартире которого взорвался газ.

«Соответствующие надзорные и правоохранительные органы власти проводят расследование трагического события, будут сделаны определенные выводы в части причастности и вины должностных лиц. Для этого нужно время, проведение определенных технических экспертиз, опрос свидетелей», – отметил мэр Набережных Челнов.

На городской планерке градоначальник поручил провести тотальную проверку газового хозяйства города. Задачу поставили перед первым заместителем руководителя исполкома Ильей Зуевым.

На городской планерке градоначальник поручил провести тотальную проверку газового хозяйства города Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Задача муниципалитета – провести полную проверку. Эту работу нужно организовать во всех жилых домах, во всех квартирах с учетом того, что большая часть наших граждан в предстоящую неделю будет находиться дома», – приказал мэр.

По словам Магдеева, проверку необходимо начать с квартир граждан, которые сегодня находятся в так называемой группе риска, отличаются неадекватным поведением в силу своих физиологических особенностей.

«Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Это граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, которые не хотят и не умеют эксплуатировать газовое оборудование, которое находится у них в квартире. И достаточно много еще таких причин, по которым муниципалитет совместно с руководителями наших управляющих компаний, газовых служб должны провести полную проверку всего газового хозяйства», – отметил Наиль Магдеев.

Особое внимание градоначальник поручил обратить на сигналы и обращения соседей.

Ход восстановления квартир в доме будут мониторить ежедневно

3 ноября в Автограде состоится очередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Наиль Магдеев поручил руководителям районов города держать ситуацию на контроле и докладывать, какие имеются проблемы в том или ином жилом доме и как организовать работу совместно с газовыми службами.

Взрыв бытового газа стал третьим случаем в истории полумиллионного города: предыдущие два происходили в 2010 и 2016 годах.

Взрыв бытового газа стал третьим случаем в истории города Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Это факторы риска, которые имеют место быть в нашей повседневной жизни. Искать виноватых – только время терять. Это не та задача, которая важна на сегодняшний день. Ну, найдут виноватых, понятно. Виновных определяем не мы. Этим занимаются федеральные органы власти. Сегодня необходимо понять, какие факторы еще есть, которые могут привести к аналогичным случаям. Не все граждане ответственно подходят к этому вопросу <...> Из этого случая необходимо извлечь горькие уроки», – сказал Магдеев.

Вторым важным моментом в сложившейся ситуации является оперативность аварийно-восстановительных работ на доме №48/20.

«Мы договорились, что будем ежедневно мониторить, что происходит по восстановлению квартир в этом доме, порядок определен. Мощная строительная организация имеет наработанный печальный опыт по восстановлению домов после взрыва, знает, с какой стороны подходить к решению проблемы. А самое главное – имеет специалистов и строительные мощности для изготовления аналогичных железобетонных изделий», – сказал мэр.

Магдеев подчеркнул, что работы по восстановлению дома нужно проводить оперативно в связи с приближающейся зимой и отрицательными температурами. Также он отметил, что пострадавшим будет оказана любая моральная и материальная поддержка.

Важным моментом в сложившейся ситуации является оперативность аварийно-восстановительных работ Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Во время субботнего выезда на дом №48/20 Наиль Магдеев призвал всех неравнодушных людей поддержать пострадавших. «Это должны быть не только охи и ахи, поэтому всех приглашаю и призываю оказать определенную материальную поддержку, она будет нужна», – сказал градоначальник.

На сегодняшний день проводится независимая оценка всего имущества пострадавших. Магдеев отметил, что имуществу жильцов нанесен достаточно большой урон.

«Исходя из оценки технического состояния имущества и его эксплуатационных качеств, дальше мы будем смотреть по размеру оказываемой материальной помощи. Если диван или холодильник непригоден, значит, поможем человеку приобрести и диван, и холодильник. Все должно быть честно», – сказал мэр.

По озвученным ранее данным, проживающие в 10-м подъезде, за исключением жильцов трех квартир, уже вернулись домой. 11-й подъезд пока недоступен для проживания, по 12-му ожидается заключение.

СК: причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия подозреваемого

В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной взрыва газовоздушной смеси стали умышленные действия подозреваемого – хозяина квартиры. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом».

О ходе расследования уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Набережные Челны доложил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Подозреваемый – 70-летний житель города Набережные Челны скончался в ночь на 1 ноября в Казани в Республиканской клинической больнице. Как рассказали в пресс-службе РКБ, после взрыва в челнинской пятиэтажке мужчина находился в палате интенсивной терапии. Почти неделю врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными.

Шептицкий напомнил, что 25 октября 2021 года произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилого дома города Набережные Челны. В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних 2004 и 2010 годов рождения, а также подозреваемый. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина.

Ранее по факту трагедии следственными органами также было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и на основании полученных данных и результатов экспертиз вынести процессуальное решение.