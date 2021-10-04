Мэр Москвы заявил о вакцинации 67% столичных работников сферы услуг от коронавируса

В столице России 67% работников, относящихся к категориям граждан, которым предписана обязательная вакцинация, успешно привились от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Глава администрации города обратил внимание на то, что Москва стала одним из первых городов России, где была введена обязательная вакцинация от коронавируса для 60% работающих граждан, чья деятельность предполагает постоянную работу с людьми. В частности сотрудников в сфере торговли и услуг.

«В настоящее время 67% работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю работающих в Москве, 67% привились двумя компонентами и 73% — одной компонентой», — отметил Собянин на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Он также подчеркнул, что около 80% столичных сотрудников в сфере образования и здравоохранения уже привились двумя компонентами вакцины.

В России продолжается прививочная компания от коронавируса. Более 43 млн россиян уже прошли полную вакцинацию. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.