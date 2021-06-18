Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти близки к тому, чтобы дополнительно ужесточить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.
«Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям», — сказал он.
По словам главы города, сейчас нужно в первую очередь провести обязательную вакцинацию среди работников сферы услуг и транспорта.
Если раньше обострение болезни происходило в течение 10-14 дней, то сейчас тяжелые симптомы проявляются на пятый день.
По последним данным оперштаба, в столице за сутки обнаружили 6195 новых случаев заражения Covid-19, и госпитализировали 1854 пациента.
Власти города ранее объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.
Накануне в своем блоге Собянин сообщил о том, что танцполы на концертах и фан-зоны для футбольных болельщиков работать не будут.
«Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — написал он.
Также до середины августа в ряде организаций Москвы не менее 60%сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в некоторых других регионах также вернулись к соблюдению строгих мер по борьбе с коронавирусом.
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Мэр Москвы предупредил о возможных жестких ограничениях из-за Covid-19
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами заявил, что столичные власти близки к тому, чтобы дополнительно ужесточить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.
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