Мэр Львова рекомендовал жителям обустраивать в домах пункты обогрева и запастись дровами

В преддверии зимы и заморозков мэр Львова Андрей Садовой посоветовал жителям запастись дровами и обустроить в своих домах пункты обогрева. По его словам, на восстановление четырех электростанций, поврежденных при взрывах, уйдут месяцы. Видеообращение к жителям он опублимковал в своем телеграм-канале.

«Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию… Люди, соберитесь в домах, подумайте, что еще можно иметь дома, в помещении, в жилище», – рассказал Садовой. Он также подтвердил, что местные власти закупают печки-буржуйки.

В понедельник и вторник во многих городах Украины произошли серии взрывов. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин назвал их ответной реакцией на действия властей этой страны, напомнив о диверсии на Крымском мосту в минувшую субботу.