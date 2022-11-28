Мэр Киева Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города

Часть жителей Киева могут эвакуировать в пригороды в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, сообщает РИА Новости.

«Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис», — отметил глава городской администрации.

При этом мэр Киева обратил внимание на то, что речи о переезде жителей в другой город или выезде за границу не идет. Кличко предупредил о необходимости иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, а также теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки и скаченные на смартфоны онлайн-карты.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после случившейся 8 октября диверсии на Крымском мосту. По версии ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

Последняя масштабная атака состоялась 23 ноября, после нее в Киеве и других крупных украинских городах отключили электричество. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны и тем самым прекратив страдания своего народа.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на российские официальные источники.