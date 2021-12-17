Мэр Казани выполнит «задание» Деда Мороза и подарит 7-летнему Ранелю книгу Пушкина

К благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу» присоединился мэр Казани Ильсур Метшин. Выполняя «задание» Деда Мороза, глава города исполнит желание 7-летнего Ранеля Сабирова, который мечтал о книге Александра Пушкина.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, елка, украшенная шарами с видеооткрытками от детей, установлена в Казанской Ратуше. В шарах находятся QR-коды, которые ведут к видеопосланиям детей. Исполнить пожелания ребят могут не только депутаты Казгордумы и руководители структурных подразделений исполкома, но и рядовые горожане.

QR-код шара, выбранного Ильсуром Метшиным, вел на видеооткрытку 7-летнего Ранеля Сабирова. В своем видеообращении мальчик рассказал, что учится в первом классе на «4» и «5». И очень хочет получить в подарок на новый год большую красочную книгу Александра Сергеевича Пушкина.

Мэр заверил, что желание мальчика будет обязательно исполнено. Глава города пожелал Ранелю крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла в новом году.

«Обязательно осуществим пожелание нашего юного друга, и пусть Новый год, как и остальным сотням тысяч казанских детей, принесет исполнение желаний», — добавил мэр.

Акция «Письмо Дедушке Морозу» проходит в Казани в десятый раз. За время реализации акции желанные подарки на общую сумму около 4 млн рублей получили более 1,5 тыс. детей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Участниками акции становятся дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, пребывающие в социально опасном положении, а также дети с ограничениями по здоровью и находящиеся в социальных учреждениях постоянного пребывания в возрасте от трех до 12 лет.

В этом году акция проводится в расширенном формате. К ней можно присоединиться, не только лично выбрав открытку, но и онлайн — на странице акции в сети Instagram. Завершится она 28 декабря.

Детские новогодние мечты исполняет и Президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил мечту девочки Тани Троценко из Ставропольского края. Она очень хотела побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре.