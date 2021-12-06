За 10 лет акция «Письмо Дедушке Морозу» в Казани принесла детям подарков на 4 млн рублей

В столице Татарстана 15 декабря стартует ежегодная благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу», в рамках которой за прошедшие десять лет нуждающиеся дети получили подарков на 4 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал глава Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Минтимер Нугманов.

«За время реализации акции желанные подарки получили более 1,5 тыс. детей на общую сумму около 4 млн рублей», — сообщил Нугманов.

Докладчик добавил, что участниками акции являются дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, пребывающие в социально опасном положении, а также дети с ограничениями по здоровью и находящиеся в социальных учреждениях постоянного пребывания в возрасте от трех до 12 лет.

В 2021 году в рамках акции будут установлены шесть новогодних елок, главная из них разместится в здании исполкома Казани. Также на специальной странице в соцсети Instagram любой желающий сможет выбрать открытку с желанием ребенка и таким образом поучаствовать в мероприятии. Акция стартует 15 декабря и продлится до 28 декабря.