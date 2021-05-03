Мэр Казани встретился с писательницей Гузель Яхиной

В преддверии презентации нового романа Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» с писательницей встретился мэр Казани Ильсур Метшин. Встреча прошла в городском исполкоме.

Градоначальник обсудил с гостьей сюжет книги, над которой она работала на протяжении двух с половиной лет, а также творческие планы писательницы. Гузель Яхина подарила главе города экземпляр нового романа.

Новый роман автора бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» вышел в начале марта. Действие книги происходит в 1923 году, во время голода в Поволжье, в одном из «поездов Дзержинского», на котором 500 детей-беспризорников эвакуируют в более благополучный регион.

Гузель Яхина лично презентует казанцам свою новую книгу. Первая встреча с писательницей пройдет 5 мая в Доме Аксенова. 6 мая творческая встреча пройдет в Национальной библиотеке РТ, а 8 мая Гузель Яхина представит роман в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск».