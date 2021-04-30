Гузель Яхина представит жителям Свияжска свой новый роман «Эшелон на Самарканд»

8 мая в Свияжске состоится встреча Гузель Яхиной с читателями, во время которой автор представит свой третий роман «Эшелон на Самарканд», посвященный голоду в Поволжье в 20-х годах 20-го века. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

«Презентация пройдет в формате творческой встречи в конференц-зале музея-заповедника. У гостей будет возможность задать вопросы и, конечно, получить автограф у автора», — рассказала руководитель службы Юлия Нуреева.

«Эшелон на Самарканд» стал литературным событием этого года. Гузель Яхина неоднократно представляла новую книгу широкой публике, но такой презентации произведения с «погружением» в пространство еще не было.

По словам организаторов события, именно Свияжск вдохновил автора на создание «Эшелона на Самарканд», и ему в романе отводится целая глава. Все, кто здесь бывал, при прочтении узнают дом Медведевых-Бровкиных, описанный в романе. На данный момент в этой локации расположен Музей Гражданской войны.

Свияжский кантон входил в число территорий, наиболее пораженных голодом. В своих интервью автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» говорит, что изначально задумывала небольшой рассказ о коммуне для «сложных» детей-подростков, которая была организована в Успенском монастыре Свияжска в 1926 году, но изучая этот период и столкнувшись с темой голода в Поволжье, решила написать большое произведение.

Начало встречи запланировано на два часа дня. Бесплатная регистрация по ссылке.

«Регистрация идет активно, к сегодняшнему вечеру боюсь закроется», — поделилась Нуреева.

Гузель Яхина регулярно бывает в Свияжске, прошлые года также не стали исключением. В 2019 году она приезжала на остров встретиться с художником Рашитом Сафиуллиным, чтобы пригласить его на съемки фильма «Зулейха открывает глаза» в качестве художника-декоратора, и он согласился. Ранее писательница также рассказывала, что в детстве она часто с родителями приезжала в Свияжск на лодке. «Свияжск для меня очень дорогое, очень близкое место», — так отзывается Гузель Яхина об острове.