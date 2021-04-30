Гузель Яхина лично представит казанцам новую книгу «Эшелон на Самарканд»

Гузель Яхина лично презентует жителям Казани свою новую книгу «Эшелон на Самарканд», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Действие романа «Эшелон на Самарканд» происходит в 1923 году во время голода в Поволжье, в одном из «поездов Дзержинского», на котором 500 детей-беспризорников эвакуируют в более благополучный регион.

Первая встреча с писательницей пройдет 5 мая в 18:00 в Доме Аксенова. Желающим попасть на презентацию нужно записаться по телефону: +7(843)238-62-32.

6 мая в 19:00 творческая встреча пройдет в Национальной библиотеке РТ по адресу: ул.Пушкина, 86.

8 мая в 14:00 Гузель Яхина представит свою новую книгу в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Регистрация по ссылке.