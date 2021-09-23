Мэр Казани вместе со школьниками посадил деревья в новом парке в «Салават Купере»

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в посадке деревьев для нового парка, который строится в жилом комплексе «Салават Купере». Также участниками акции стали учащиеся многопрофильного лицея «Бионика», расположенного на территории ЖК, сообщает администрация Кировского и Московского районов столицы РТ.

Площадь нового общественного пространства составит 6,4 гектара. Оно разместится на пересечении улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой. Планируется, что территория парка будет разделена на три тематические площадки: зону для пикников и тихого отдыха, площадь для проведения мероприятий, а также площадку для активностей и экстремальных видов отдыха, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Согласно проекту, в парке будут высажены дубы, яблони сибирские, клены, тополя, сосны, вязы, можжевельник, снежноягодник, айва и другие деревья и кустарники. Сегодня участники акции высадили 15 саженцев черемухи.

Многопрофильный лицей «Бионика» открылся в «Салават Купере» в этом году. Это современная школа, рассчитанная на 1224 детей, 1 сентября здесь начали работу 25 классов. Участниками церемонии открытия стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Строительство образовательного учреждения велось по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.