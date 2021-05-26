Мэрия Казани представила эскизы будущего парка в ЖК «Салават Купере»

Мэрия Казани представила эскизы будущего общественного пространства в жилом комплексе «Салават Купере». С эскизами ознакомился градоначальник Ильсур Метшин.

Согласно проекту территорию разделят на зону для пикников и тихого отдыха, площадь для проведения мероприятий, многофункциональные детскую и спортивную площадки.

Благоустройство будет идти в два этапа. При озеленении будут использованы различные виды деревьев и кустарников – среди них дуб, яблоня сибирская, клен, тополь, сосна, вяз, можжевельник, снежноягодник, айва.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.