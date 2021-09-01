«Уникальная лаборатория и два бассейна»: Минниханов открыл в «Салават купере» новый лицей

Автор фото: Салават Камалетдинов

Лицей №188 «Бионика» открылся сегодня в казанском микрорайоне «Салават купере» с участием Президента РТ Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина.

«От всей души поздравляю с началом нового учебного года. По традиции в Казани открываются новые школы, за что отдельные слова благодарности нашему Президенту, руководству нашей страны. Новые школы открываются в новых микрорайонах», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин на открытии лицея.

Фото: © Салават Камалетдинов

Градоначальник напомнил, что пять лет назад был заложен первый фундамент жилого комплекса «Салават купере». За это время 18 тыс. жителей Казани стали новоселами. Здесь не только сдаются новые дома, но и открываются детсады и школы.

«Радует то, что дети имеют все условия для учебы и развития по месту жительства. Замечательная школа, с которой вы, дорогие дети, буквально через несколько минут познакомитесь. Здесь есть бассейн, концертный зал, великолепная лаборатория, школьный ресторан. Все это стало возможным благодаря поддержке руководства страны и нашей республики», — отметил Метшин, обращаясь к собравшимся первоклассникам.

Президент РТ поздравил собравшихся на открытии лицея ребят, педагогов и их родителей с Днем знаний.

«Я радуюсь, что такая современная школа появилась в „Салават Купере“. Мы очень надеемся, что наши дети будут довольны. Восемь первых классов, это говорит об огромном потенциале этого района. Хочу пожелать родителям, чтобы дети приносили только радость, дарили хорошие эмоции. Дети — это наше будущее. Все, что мы сделаем для них, вернется нам обратно», — сказал Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Обращаясь к ребятам, Президент РТ пожелал им успешной учебы и хороших оценок.

Многопрофильный лицей №188 «Бионика» Кировского района Казани построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Образовательное учреждение рассчитано на 1224 учащихся. На сегодняшний день в лицей зачислено 690 человек, в том числе 228 первоклашек. Всего сформировано 25 классов.

В классах имеется все необходимое современное оборудование, в том числе интерактивные доски. При кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские. Помимо этого в лицее оборудованы два инженерно-технологических кабинета.

Фото: © Салават Камалетдинов

В школьных коридорах для детей установлены удобные мягкие диваны, на первом этаже оборудована коворкинг-зона, где школьники смогут читать, делать уроки или просто отдыхать в свободное время. Для учащихся группы продленного дня будет организован дневной сон. Для доставки школьников к месту учебы Комитетом по транспорту Казани разработан маршрут рейсового школьного автобуса.