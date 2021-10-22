Мэр Казани в офлайн-формате принял участие во Всероссийской переписи населения

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие во Всероссийской переписи населения. Глава города посетил стационарный переписной участок, расположенный в Ново-Савиновском районе города. Он обратил внимание на значение результатов переписи для дальнейшего развития страны, сообщает портал kzn.ru.

«В ходе переписи оценивается качество жизни людей, различные параметры и индикаторы, которые ложатся в основу решений о реализации федеральных программ, национальных проектов. К примеру, после одной из последних переписей в России было принято решение о выплате материнского капитала», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Фото: © kzn.ru

Кроме того, по словам мэра, данные переписи позволят городам и регионам рациональнее планировать развитие своих территории. Именно на их основе будут приниматься решения, где будут строиться школы, поликлиники, детские сады и другие социальные учреждения.

На данный момент уже успели переписаться более 70 тыс. жителей Казани. Всего в столице Татарстана организовано 59 стационарных переписных пунктов, а в целом по республике их насчитывается 488.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В первый же день в ней онлайн принял участие Президент РФ Владимир Путин.