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Ру Тат
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22 октября 2021  15:20
Наталья Рыбакова

Татарстанстат: Каждый переписной участок в среднем за день посещают 45 человек

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Каждый переписной участок Татарстана в среднем за день посещают около 45 человек. Это средний показатель по республике. Как правило, посетители участков — люди старшего поколения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в Татарстанстате.

«С 15 октября по 14 ноября в Татарстане работают стационарные переписные участки, куда может прийти для участия в переписи или подтверждения прохождения интернет-переписи любой человек, не имеющий возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома. На стационарном участке посетители отвечают на вопросы, которые заполняются на планшете переписчиком. Переписчик задает вопросы переписного листа и со слов гражданина вносит ответы», — напомнили в ведомстве.

Всего в муниципалитетах Татарстана функционируют 430 стационарных переписных участков, еще 58 участков открыты в МФЦ. Люди могут выбрать удобный для посещения участок рядом с домом или работой. 

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В первый же день в ней онлайн принял участие Президент РФ Владимир Путин.

#всероссийская перепись населения #Перепись-2021
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