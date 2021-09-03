Мэр Казани рассказал о щенке, которого взял домой на акции «Дай лапу» в парке Горького

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал во время прямого эфира в своем Instagram, что взял щенка из приюта на акции «Дай лапу», которая состоялась в парке Горького в прошлые выходные. Нового питомца градоначальник назвал Аяврик.

«Мы с сыном приняли участие в благотворительной акции, взяли щенка к тем собакам, которые у нас уже очень дружно живут, назвали его Аяврик. Он очень шустрый и добрый, и точно не хуже породистых собак», — поделился мэр.

Также Ильсур Метшин рассказал о встрече с зоозащитниками и о намерении сделать Казань городом без брошенных собак — для этого необходимо стерилизовать собак и находить им хозяев. Первым шагом решено организовать «собачью перепись» и посчитать, сколько четвероногих друзей обитает на улицах.

«Свою помощь предложила ветеринарная академия. В целом, у нас очень большое количество неравнодушных людей, желающих принять участие в этом проекте», — отметил мэр.

Метшин — владелец собак со стажем. У него на протяжении 16 лет жил золотистый ретривер. Сейчас у градоначальника в разных домах живут семь четвероногих питомцев, в числе которых ретривер, лабрадор, три немецкие овчарки и акита-ину.

Первая акция «Найди нового друга» состоялась в Горкинско-Ометьевском лесу 18 июля. Из приюта «Зооцентр» на встречу с казанцами тогда привезли 12 питомцев самых разных возрастов — как двухмесячных щенков, так и взрослых собак. По итогам акции шесть четвероногих обрели дом, еще двух питомцев забрали из приюта в последующие дни, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».