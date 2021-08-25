«Собачья перепись и вакцинация»: как Метшин будет решать проблему бездомных животных

Проект поправок в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» готовится по поручению мэра города Ильсура Метшина. Документ планируется представить в Госсовет РТ, а затем в Госдуму РФ.

Телеграм-канал Мэрии Казани

«Работаем по закону, который несовершенен»

Проблему бездомных собак сегодня обсудили представители мэрии Казани, эксперты и зооактивисты за круглым столом в КЦ «Сайдаш». Эксперты говорили о необходимости доработки действующего законодательства.

«Подготовлены поправки в действующий Федеральный закон «Об ответственном отношении с животными. Мы считаем, что их еще стоит дополнить, эту работу будем продолжать. Действительно, сегодня нормы, вводящей ответственность, нет. Есть только права, но прав без ответственности не бывает», – сообщил перед заседанием журналистам заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В настоящее время работу с бездомными собаками регулирует Федеральный закон № 498, принятый в 2018 году. Документом определено, что ограничение численности бездомных животных строится по принципу отлова, стерилизации, вакцинирования и выпуска в места прежнего обитания. При этом в Москве и Германии существует опыт безвозвратного отлова.

В настоящее время работу с бездомными собаками регулирует Федеральный закон №498, принятый в 2018 году Фото: © Телеграм-канал мэрии Казани

«Закон “Об ответственном обращении с животными” вступил в силу, и мы его начали применять в 2020 году. Мы видим, что остались нерешенные вопросы, которые не позволяют организовать эту работу так, чтобы все были довольны – общество, зоозащитники, муниципальная и региональная власть. Несовершенный закон сеет раздор между всеми нами. Зачастую социальный конфликт возникает на простых примерах, когда мы слышим обвинения зоозащитников», – сообщил участникам встречи мэр Казани Ильсур Метшин.

Спикер отметил, что власти города вынуждены работать «по закону, который несовершенен». Участники круглого стола обсудили необходимость введения ответственности владельцев животных, заводчиков и хозяев приютов перед питомцами. На встрече были подняты вопросы организации новых приютов, массовой стерилизации и переписи животных.

Искандер Гиниятуллин объяснил, как сейчас в Казани выстроена работа с безнадзорными животными. Республиканский бюджет ежегодно выделяет городу субвенцию в размере 20 млн рублей. Комитет ЖКХ проводит открытые аукционы на отлов и транспортировку животных, лечебно-профилактические мероприятия и содержание собак. На текущий год по результатам электронных торгов договоры заключены с ООО «Зооцентр».

На встрече были подняты вопросы организации новых приютов, стерилизации и переписи животных Фото: © Архив ИА «Татар-информ»

«Отлов осуществляется по заявкам горожан. Заявки принимаются в письменном виде, по телефону Комитета ЖКХ, в колл-центре «Открытая Казань» и в «Народном контроле». В этом году заработала горячая линия: 222-0-444, где заявки принимаются круглосуточно», – сообщил докладчик.

Безнадзорные животные содержатся в приюте ООО «Зооцентр» в поселке Мирный вместимостью 1200 мест. При этом существует ряд проблем. Согласно данным Гиниятуллина, обратный выпуск собак крайне негативно воспринимается большинством населения, особенно теми, кто обращался с заявками на отлов.

«Выделяемое финансирование не обеспечивают выполнение всех требований закона. Также не определено, что делать владельцу приюта с агрессивными собаками после окончания срока действия контракта», – подчеркнул он.

Выделяемое финансирование не обеспечивает выполнения всех требований закона Фото: © Владимир Васильев

Стоит отметить, что закон «Об ответственном отношении с животными» пытаются доработать не только в Казани. Сейчас на рассмотрении в Госдуме РФ находится 12 законопроектов от разных регионов.

Москва тратит на бродяжек 3,5 млрд рублей в год

В своем выступлении Искандер Гиниятуллин отметил опыт Москвы, где полномочия по обращению с животными переданы государственному бюджетному учреждению, на балансе которого 13 крупных приютов. В них содержится 16 тыс. собак за бюджетные средства до естественной смерти либо до передачи владельцам.

«На отлов одного животного, вакцинирование, стерилизацию бюджет Москвы выделяет около 10 тыс. рублей, на содержание в приюте – 61 тыс. рублей в год. Предлагаем перенять опыт столицы и создать при Управлении ветеринарии Минсельхоза РТ такое ГБУ, а под его эгидой построить несколько крупных приютов», – сказал докладчик.

Заместитель руководителя исполкома Казани пояснил, что в Москве на эти цели выделяется 3,5 млрд рублей в год. На что мэр Казани ответил, что на такие средства в городе можно было бы возвести три большие школы.

На отлов одного животного, вакцинирование, стерилизацию бюджет Москвы выделяет около 10 тыс. рублей Фото: © Телеграм-канал канал мэрии Казани

«У нас 2,2 млрд на 100 детских садов и 25 школ, которые не отремонтированы. Мы ремонтируем по две школы и 10 детсадов, а надо 100 детсадов и 25 школ отремонтировать», – заметил градоначальник.

Ильсур Метшин рекомендовал «не витать в облаках», а предлагать реальные пути решения проблемы.

В Казани растет число укусов людей собаками

Если в прошлом году в столице Татарстана было зафиксировано 1636 укусов людей безнадзорными животными, то лишь за первое полугодие 2021 года количество таких происшествий составляет 1152 случая.

«У нас есть статистика по укусам, и я думаю, что она весьма красноречива. Мы ожидаем, что цифры по итогам года, к сожалению, вырастут. Но это факт статистики, от него не уйдешь», – проинформировал журналистов Искандер Гиниятуллин.

К счастью, все происшествия в этом и прошлых годах в городе обошлись без смертельных исходов. Спикер отметил, что это лишь официальная статистика по животным без владельцев.

«Домашние животные кусают своих владельцев чаще. Но мы, к сожалению, об этом не узнаем», – сказал Гиниятуллин.

Новый приют и «собачья перепись»

В своем выступлении ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана Рустам Равилов отметил, что город без бездомных животных – цель, к которой надо стремиться, но она в ближайшее время недостижима. Чтобы понять масштаб проблемы, он предложил провести «собачью перепись».

«Какое количество у нас бездомных животных? Существует определенная методика. Профессор математики создала математическую модель. При помощи специальных методик выделяют участки – 10% от площади всего города. Волонтеры при помощи специальных анкет определяют количество безнадзорных животных», – сказал он.

Волонтеры при помощи специальных анкет определяют количество безнадзорных животных Фото: © Владимир Васильев

Благодаря математической модели запускается механизм по отлову животных. При этом определяется, сколько собак нужно отловить, сколько стерилизовать и вернуть обратно, а сколько раздать людям. Спикер также отметил, что количество животных в городе определяется не его размерами или количеством населения, а доступом животных к пище.

«Город в этом отношении делает многое. Ведется борьба с несанкционированными свалками. Новые контейнеры и их своевременная уборка сокращают численность безнадзорных животных. При этом 80% бездомных животных подкармливают городские жители», – отметил Равилов.

В качестве одного из возможных путей решения проблемы спикер предложил отдавать безнадзорных собак людям по договору платной опеки. При этом город должен оплачивать корм питомцев или какие-либо другие цели.

Ильсур Метшин идею проведения «собачьей переписи» поддержал, а платную опеку бродяжек подверг критике.

«Предприимчивые хозяева сразу выстроятся в очередь, но на это нет свободных денег», – сказал градоначальник.

В качестве одного из возможных путей решения проблемы спикер предложил отдавать безнадзорных собак людям по договору платной опеки Фото: © Телеграм-канал мэрии Казани

При этом было поддержано предложение представителя ветакадемии по проведению бесплатной стерилизации собак во время учебных занятий на клинических кафедрах. Предполагается, что такие операции будут проводить преподаватели в присутствии студентов. После операции животные будут проходить реабилитацию, а учащиеся вуза будут ухаживать за ними. Кроме того, прозвучало предложение создать приют для безнадзорных собак на базе Казанской государственной академии ветеринарной медицины при поддержке администрации города.

Ильсур Метшин обещал приютить дворнягу

Участники встречи отметили очевидный факт – люди стараются заводить породистых, дорогих собак. На фоне таких красавцев собратьев шансы дружелюбных дворняг обрести хозяев ничтожны. Интерес к питомцам приютов в соцсетях подогревают селебрити. Со слов московской зоозащитницы, певица Ёлка взяла к себе домой беспородную собаку. Еще двух собак приютил Сергей Лазарев.

В ближайшее воскресенье жители Казани смогут последовать примеру звезд эстрады. 29 августа в парке Горького пройдет акция «Найди нового друга», на которой горожане смогут забрать домой понравившуюся собаку из приюта. Приобрести нового питомца на мероприятии собирается даже Ильсур Метшин.

29 августа в парке Горького пройдет акция «Найди нового друга», на которой горожане смогут забрать домой понравившуюся собаку из приюта Фото: © kzn.ru

«Последую вашим рекомендациям. У меня все семь собак породистые, от заводчиков. Вот я приведу дворнягу в воскресенье, посмотрю на реакцию. Может, она будет вилять хвостом. Я приезжаю домой частенько, когда семья спит. Может, она меня будет встречать не так, как ретривер. Он подходит, тихонько трется о колено», – сказал мэр Казани в ответ на рассказ одной из участниц круглого стола о дружелюбности беспородных собак.

Ильсур Метшин – владелец собак со стажем. Оказывается, в семье градоначальника на протяжении 16 лет жил голден-ретривер. Сейчас мэр Казани содержит семерых четвероногих питомцев, в числе которых ретривер, лабрадор, три немецкие овчарки и акита-ину.

Первая акция «Найди нового друга» была организована Дирекцией парков и скверов в Горкинско-Ометьевском парке 18 июля. Тогда из приюта «Зооцентр» на встречу с казанцами было привезено 12 питомцев самых разных возрастов – как двухмесячных щенков, так и взрослых собак. По итогам акции шесть четвероногих обрели дом, еще двух собак горожане забрали из приюта в последующие дни.

На очередную встречу с казанцами в парк Горького организаторы привезут дружелюбных, вакцинированных и стерилизованных собак из приюта. Горожане смогут пообщаться со специалистами, которые дадут советы по воспитанию питомцев.