Подходы к помощи бездомным животным необходимо усовершенствовать, считает Путин

Нормативно-правовую базу, которая направлена на помощь животным, в том числе безнадзорным, необходимо совершенствовать. Об этом сегодня заявил Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками на площадке Всероссийского детского центра «Океан», сообщает РИА Новости.

Тему безнадзорных животных подняла на встрече школьница из Нижегородской области. Она рассказала Президенту о своей инициативе по созданию виртуальной карты приютов для бездомных животных. Девочка попросила главу государства помочь в распространении этого опыта на всю Россию.

Президент согласился, что проблема бездомных животных серьезна. Причем для самих животных. «Они страдают...» — уточнил Путин.

В то же время бродячие собаки, которые нередко нападают на людей, представляют собой серьезную опасность. Он признал необходимость совершенствовать подходы в этой области.

«Надо посмотреть приюты, как это организовано, объединять это в виртуальном пространстве, совершенствовать нормативную базу», — сказал Президент.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Казани по поручению мэра Ильсура Метшина готовится проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Документ планируется представить в Госсовет РТ, а затем в Госдуму РФ.