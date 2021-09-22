Мэр Казани приехал на работу на метро

Фото: kzn.ru

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день отказа от автомобиля. В связи с этим мэр Казани Ильсур Метшин, добираясь до работы, воспользовался метрополитеном, сообщает Telegram-канал МУП «Метроэлектротранс».

Вместе с главой города воспользовался метро и генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. Он рассказал мэру о «Поезде родных языков», на котором они ехали.

Фото: © kzn.ru

Посвященный объявленному в Татарстане Году родных языков и народного единства, брендированный состав оформлен в едином стиле. Снаружи размещены часто используемые фразы и признание в любви на разных языках. В салоне поезда можно увидеть интересные лингвистические факты, правила написания различных слов, фразы и скороговорки на разных языках.

Фото: © пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Кроме того, на станции «Кремлевская» мэр оценил новую подсветку. Ко Дню города здесь реализовали подсветку фресок, заменили освещение стилизованных башен и восстановили подсветку панно на сводах. Ильсур Метшин согласился, что «станция заиграла новыми красками, тем самым привлекая гостей и жителей столицы Татарстана».

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября с 2006 года, хотя первые подобные акции начали проводиться еще в 1995 году. Начиная с 2008-го в этот день отказываться от использования машин начали и автолюбители России.