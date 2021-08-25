В Казани на центральных станциях метро появилась художественная подсветка

В Казани на станциях метро «Кремлевская» и «Площадь Тукая» к предстоящему празднованию Дня города и республики обновили архитектурно-художественное освещение.

На станции «Площадь Тукая» дополнительно появились еще 22 прожектора. Они подсвечивают мозаичные панно с иллюстрациями к произведениям великого татарского поэта Габдуллы Тукая. На колонны из зеленого и белого мрамора установили 48 светильников. И панно, и колонны ранее не освещались.

Аналогичные изменения произошли и на станции метро «Кремлевская». Посвященные Казанскому ханству мозаичные панно теперь дополнительно освещают 34 светильника. Свод станции с изображением дракона Зиланта, геральдического символа города, подсвечивают 20 прожекторов на фонарных столбах. Еще десять светильников подсвечивают башни, которые придают станции особый антураж.

После появления архитектурно-художественного освещения жители и гости столицы Татарстана стали чаще рассматривать центральные станции Казанского метрополитена в качестве фотозон.

«Мы хотели успеть ко Дню города и республики. Теперь станции метро будут выглядеть так всегда — подсветка выключаться не будет», — приводит слова генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова портал kzn.ru.

В общей сложности в казанском метро заменили и дополнительно установили 875 светильников, в том числе в тоннелях. Большинство из них установлены на станциях метро «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная», появились они и в вестибюлях станций «Проспект Победы» и «Суконная слобода». Траты на эти цели в общей сложности составили около 500 тыс. рублей.