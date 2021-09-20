В казанском метрополитене начал курсировать поезд родных языков

Предстоящая неделя в Казани будет кульминационной в плане выполнения проектов, посвященных Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. На этой неделе запланирован запуск сразу двух крупных событий. С сегодняшнего дня в казанском метро начал курсировать поезд родных языков. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«Мы выходим на финишную прямую Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Большая часть проектов мэрии уже выполнены. На этой неделе в казанском метро состоится запуск поезда родных языков с брэндированными вагонами и городской фестиваль народов Поволжья „Итиль“», — отметила докладчик.

Поезд родных языков научит пассажиров, как признаться в любви на разных языках, говорить чувашские скороговорки, как стать своим среди татар.

«С сегодняшнего дня начинает курсировать проезд родных языков. 6 вагонов внутри и снаружи оформлены национальной этнической символикой, которую введены разговорные фразы, популярные выражения на разных языках. В вагонах также установлены селфи-поинты. Пассажиры смогут сфотографироваться с молодым Тукаем и составить из предложенных слов известные стихи поэта», — рассказала Гузель Сагитова.

Поезд родных языков будет курсировать до конца года.

Фестиваль «Итиль» состоится 25 и 26 сентября у Центра семьи «Казан». Фестиваль новой этнической культуры объединит музыку, театр, традиции и современное искусство народов Поволжья.